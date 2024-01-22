بطولة دبي الدولية.. الرياضي يسقط الحكمة في ديربي بيروت

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق الرياضي اللبناني تفوقه في بطولة دبي الدولية لكرة السلة وحقق فوزه الثالث على التوالي على حساب غريمه التقليدي الحكمة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين.



وقلب فريق الرياضي تأخره امام الحكمة بفارق سلو واحدة مع نهاية الشوط الأول، إلى فوز كبير بفارق 20 نقطة حيث أنتهى القاء بنتيجة 96-76.

شهدت المباراة تألق كبير لنجوم فريق الرياضي وعلى رأسهم وائل عرقجي الذي واصل تقديم مستوياته المميزة منذ بداية البطولة، بجانب زميله علم الدين كيكانوفيتش.

في المقابل فشل فريق الحكمة في تعويض خسارته في المباراتين السابقتين، أمام منتخب تونس بنتيجة 71-61 والنصر الإماراتي بنتيجة 79- 73، بعدما فرط في تقدمه بالشوط الاول في ظل تراجع غير مبرر لنجوم الفريق.