30 دقيقة.. منتخب مصر يهدر فرصة التقدم أمام الراس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - أمم أفريقيا..

مرت 30 دقيقة من زمن مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ضغط منتخب مصر منذ البداية بحثاً عن تسجيل هدف التقدم وإنهاء المباراة لصالحه مبكراً تجنباً لأيى تعقيدات.

ونجح الفراعنة في خلق أكثر من فرصة خطيرة عن طريق الجبهة اليمنى المتحركة بتواجد الثنائي محمد هاني وأحمد زيزو.

وأهدر زيزو وحمدي فتحي فرصة خطيرة للتهديف، بينما أضاع مصطفى محمد أخطر فرص المباراة في الدقيقة 20 من متابعة لتسديدة عمر مرموش القوية بعد إرتدادها من الحارس.

تشكيل منتخب مصر امام الرأس الأخضر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - حجازي - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: مرموش - زيزو- مصطفى محمد.