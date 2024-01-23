تفاصيل إصابة محمد الشناوي ومدة غيابه عن منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر، عن طبيعة إصابة حارس مرمى المنتخب محمد الشناوي والتي كان قد تعرض لها في مواجهة الرأس الأخضر بالجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال أبو العلا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، إن محمد الشناوي "تعرض لإصابة في الكتف خلال مشاركته في مباراة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا".

وأضاف طبيب المنتخب: "سيتم تحديد مدة غياب الشناوي عن منتخب مصر بعد إجراء أشعة على الكتف".

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 بعد تعادل مثير أمام الرأس الأخضر بنتيجة 2-2، في ظل تعادل غانا وموزمبيق بنفس النتيجة، مساء أمس الإثنين.