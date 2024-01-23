بعد التأهل.. من يواجه مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح منتخب مصر في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المُقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر بعدما تعادل مساء أمس، الإثنين، مع منتخب الرأس الأخضر، بهدفين لمثليهما، في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 3 نقاط محتلا المركز الثاني في المجموعة الثانية، في ظل تعادل موزمبيق مع غانا بنفس النتيجة 2-2.

ويتأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من البطولة القارية باعتباره وصيف المجموعة، خلف الرأس الأخضر الذي تأهل متصدرا منذ الجولة الماضية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في دور الـ16، وصيف المجموعة السادسة والتي تضم كل من المغرب، تنزانيا، الكونغو وزامبيا.

ويتصدر المنتخب المغربي حاليًا المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، يليه الكونغو الديمقراطية نقطتين، وكذلك زامبيا، ثم تنزانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويلتقي منتخب المغرب يوم غد، الأربعاء، مع زامبيا، على أن تلتقي الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.