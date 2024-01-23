أمم إفريقيا.. السنغال تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب السنغال مباراته الثالثة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك عند مواجهة غينيا، مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب "شارليس كونان باني".

ويبحث أسود التيرانجا عن تحقيق الفوز الثالث والتأهل إلى دور الـ 16 بالعلامة الكاملة في كأس الأمم الإفريقية، من أجل الحفاظ على اللقب الأفريقي الذي توج به في النسخة الأخيرة.

وحسم منتخب السنغال مبكرًا تأهله إلى منافسات دور الـ 16 في كأس الأمم الإفريقية بعد اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط فيما يتواجد منتخب غينيا في المركز الثاني بـ 4 نقاط و الكاميرون في المركز الثالث بنقطة وحيدة وجامبيا في المركز الأخير بدون أي نقاط.

في المقابل يدخل منتخب غينيا مباراة الليلة بطموح قوي في تحقيق مفاجأة أمام السنغال من أجل حسم التأهل إلى دور الـ 16 في كأس الأمم الإفريقية، ويكفي منتخب غينيا التعادل في مباراة اليوم أمام السنغال من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية.