طبيب منتخب مصر: 3 أسباب وراء سفر محمد صلاح للعلاج في ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، تفاصيل جديدة بشأن إصابة محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم المنتخب وليفربول الإنجليزي، وأسباب سفره إلى إنجلترا لاستكمال رحلة العلاج.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مساء الإثنين، قال أبو العلا إن "إصابة محمد صلاح عبارة عن شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وعندما خرج بيان اتحاد الكرة الأول بأن صلاح سيغيب مباراتين فقط لم نكن قد أجرينا سوى أشعة واحدة على صلاح، ولكن بعد الأشعة الثانية وجدنا أن الإصابة أكبر مما تم إعلانه."

وأضاف طبيب منتخب مصر: "بالطبع نحن لدينا الإمكانات الكافية ومستعدون لأى موقف، لكننا سنتوجه بعد يومين إلى مدينة سان بيدروغير المجهزة بشكل جيد لخوض مباراة دور الـ16 بالبطولة، لذلك وجدنا أن علاجه في ليفربول سيكون أفضل حتى يستطيع العودة قبل انتهاء البطولة".

وتابع: "صلاح نفسه لم يكن يرغب في السفر ولكن الحل الأفضل حاليا هو سفره إلى ليفربول للحفاظ على آمال اللحاق بالبطولة، واتفاقنا مع ليفربول كان منذ يومين، وكان الاتفاق على أن نعلن الأمر بعد مباراة كاب فيردي لكن يورجن كلوب أعلن مبكرا".

ومن المقرر أن يغيب صلاح عن منتخب مصر في أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعدما شارك في جميع مباريات النسخ الثلاثة التي شارك فيها المنتخب من قبل في وجود لاعب ليفربول.

يشار إلى أن صلاح خاض مع منتخب مصر 19 مباراة في أمم أفريقيا، منها جميع مباريات نسخة 2017 حتى المباراة النهائية، وأربعة مباريات في نسخة 2019 التي خرج فيها المنتخب من دور الـ16، وكذلك جميع مباريات النسخة الماضية 2021 حتى النهائي، وفي مباراتي موزمبيق وغانا بهذه النسخة.