الامارات | تريزيجيه: الجيل الحالي يرغب في كتابة التاريخ مع منتخب مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر لكرة القدم، أنه وباقي عناصر فريقه، يتطلعون لكتابة التاريخ في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وصعد المنتخب المصري للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للبطولة، برصيد 3 نقاط، بفارق 4 نقاط خلف منتخب الرأس الأخضر (المتصدر)، فيما تفوق بفارق نقطة وحيدة على منتخبي غانا وموزمبيق، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ورغم صعوده لدور الـ16 في البطولة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 7 ألقاب، لم يتمكن منتخب مصر من تحقيق أي فوز خلال مسيرته بالمجموعة، بعدما تعادل 2 / 2 في لقاءاته الثلاثة أمام منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

واختير تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة مصر والرأس الأخضر، بعدما صنع الفارق لفريقه منذ نزوله بداية الشوط الثاني من عمر المواجهة التي جرت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين في الجولة الأخيرة للمجموعة، حيث أحرز الهدف الأول لمنتخب (الفراعنة)، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله مصطفى محمد.

وقال تريزيجيه عقب المباراة "أدخل سنتي العاشرة مع المنتخب المصري. بالنسبة لي، لا يوجد شيء فوق كرة القدم. إذا أراد الله ذلك، فإن جيلنا سيغادر بالكأس، لأننا نريد كتابة التاريخ".

أوضح تريزيجيه في تصريحاته التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) "لقد قدمنا كل شيء لهذا التأهل، وذهبنا للحصول عليه بشجاعتنا. لدي زملاء رائعون في المنتخب".

وشدد تريزيجيه "سنبدأ المرحلة الأكثر أهمية في هذه المنافسة، مباريات خروج المغلوب، مع الخبرة، سنواصل إلى النهاية، إن شاء الله".

ويستعد منتخب مصر، وصيف النسخة الماضية بالكاميرون، لملاقاة صاحب المركز الثاني بالمجموعة السادسة، التي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديقراطية وزامبيا وتنزانيا، يوم الأحد القادم في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2023.

ويطمح المنتخب المصري، الذي سيخوض اللقاء دون نجمه المصاب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للمضي قدما في البطولة، التي يسعى للتتويج بها للمرة الأولى منذ نسخة عام 2010 بأنجولا.