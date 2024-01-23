لاعب الدرجة الثالثة.. إيميليو إنسوي يتصدر هدافي كأس أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - عاد منتخب غينيا الاستوائية من جديد وفجر مفاجأة كبيرة بعد تعادله مع نيجيريا قبل أيام وفوزه برباعية على غينيا بيساو حيث تفوق بثلاثية نظيفة على المضيف منتخب كوت ديفوار وتركه يصارع فرص الصعود لدور الـ16 بأمم أفريقيا، من خلال المركز الثالث.

ارتدى قائد الفريق إيميليو إنسوي نجم غينيا الاستوائية، ثوب البطولة في تأهل منتخب بلاده إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

إيميليو إنسوي هداف كأس أمم أفريقيا 2023

واستمر إيميليو إنسوي هوايته في هز الشباك ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تمكن من تسجيل هدفين لصالح منتخب بلاده، أمام الساحل العاج في الدقيقتين 42 و76، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 79.

ويحتل صدارة هدافين لبطولة أمم أفريقيا برصيد 5 أهداف حتى الآن، حيث سجل ثلاثة أهداف في مباراة فوز غينيا الاستوائية 4-2 على غينيا بيساو في المباراة الثانية، وبذلك يكون أول لاعب يسجّل هاتريك في هذه البطولة منذ العام 2008.

إيميليو إنسوي

من هو إيميليو إنسوي؟

ولد إنسوي في إسبانيا في 30 سبتمبر 1989 من أم إسبانية وأب من غينيا الاستوائية.

وبدأ مسيرته عبر ريال مايوركا، بشكل قوي في صفوف الناشئين بعام 2006، وسجل 26 هدفًا في مباريات فريق الرديف الشباب بالنادي في 55 مباراة، ولفت الأنظار في الفريق الأول الذي تم تصعيده له بشكل فوري، وظهر في 4 مواسم بالدوري الإسباني، وقضى بعض الوقت معارا إلى ريال سوسيداد وكاستييون.

ثم انتقل صاحب الـ34 عاما في 2014 إلى ميدلزبره، وتمكن من المساهمة في صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز في 2016.

خلال مسيرته الاحترافية تنقل إنسوي بين عشرة فرق مختلفة في إسبانيا وإنجلترا وقبرص قبل أن يعود من جديد لإسبانيا من خلال فريق إنتر سيتي الناشط في الدرجة الثالثة.

إيميليو إنسوي

والغريب في الأمر أن إنسوي بدأ مشواره الدولي من خلال تمثيله لفرق الشباب والناشئين في إسبانيا، حيث توج بلقب بطولة أوروبا لفئة تحت 19 عاما في عام 2007 وفئة تحت 21 عاما في عام 2011.

ومع ذلك، في عام 2013، قرر أن يمثل منتخب غينيا الاستوائية لأول مرة، وبعد عامين شارك مع منتخب بلاده، في كأس أمم أفريقيا لعام 2015 عندما تم تنظيمها في غينيا الاستوائية.