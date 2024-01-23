غانا تدرس إقالة كريس هيوتون بعد وداع أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس الاتحاد الغاني لكرة القدم، إقالة المدرب الإيرلندي كريس هيوتون، بعد وداع منتخب غانا، بطولة كأس أمم أفريقيا، من دور المجموعات.

وجاء وداع منتخب غانا بعد احتلال المركز الثالث في ترتيب مجموعته بنقطتين، حيث تعادل مع مصر وموزمبيق بنفس النتيجة بهدفين وخسر أمام الرأس الأخضر بثنائية مقابل هدف.

وأشار موقع "فوتبول غانا"، فإن الاتحاد الغاني لكرة القدم، يدرس إقالة المدير الفني الإيرلندي كريس هيوتون بعد الوداع المبكر لمنتخب النجوم السوداء، من كأس الأمم الأفريقية 2023.

و يعقد الاتحاد الغاني لكرة القدم اجتماعًا طارئًا لتحديد مصير مدرب بلاك ستارز كريس هيوتون.

وتولى كريس هيوتون تدريب المنتخب الغاني، العام الماضي ليحل محل المدرب أوتو أدو، إلا أنه لم يتمكن من تقديم مستويات جيدة مع النجوم السوداء، على الرغم من أنه يمكن أن يُنسب إليه الفضل في تأهل النجوم السوداء لكأس الأمم الأفريقية 2023.