أحمد سليمان يتحفظ على صفقة الزمالك الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن صفقة الزمالك المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات القادمة مهاب ياسر جناح نادي الداخلية لا تحظى برضا أحمد سليمان المشرف العام على كرة القدم.

وكشف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن سليمان يتحفظ على مستوى وأداء اللاعب وأن الصفقة لم يتم دراستها من جانبه كمشرف عام على فريق الكرة.

بند "الجنيه المصري" يحسم مصير معلول مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة على استمرار المفاوضات بين إدارة الكرة في النادي الأهلي ووكيل علي معلول لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وكشف شبانة خلال برنامجه " من الآخر " والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي عرضت على معلول التجديد لمدة موسمين مع تقاضي كامل عقده بالجنيه المصري فيما يرغب اللاعب في الحصول على نسبة بالدولار .. مشيرا إلى أنه هناك تقارب في وجهات النظر في العديد من بنود التعاقد.

وأضاف شبانة أن معلول هو الأجنبي الوحيد في الأهلي الذي يحتوي تعاقده الحالي على بند ينص على حصوله على نسبة ٢٥ ٪ من قيمة عقده بالجنيه المصري.