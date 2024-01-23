كمبيوتر أوبتا للإحصائيات يتوقع نتيجة الجزائر وموريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض منتخب الجزائر لقاء حاسم، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره موريتانيا، في العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الأخيرة، ويبحث محاربو الصحراء عن الفوز للتأهل إلى دور الـ16، عقب التعادل في أول جولتين.

وتوقع الكمبيوتر العملاق Opta نتيجة مباراة الجزائر وموريتانيا، إذ يشير إلى أن الجزائر المرشح الأبرز لهذه المباراة، وتبلغ نسبة فوزهم 70.7%.

في سياق متصل، تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم ، عقب التعادل مع الرأس الأخضر 2-2، مساء أمس، واستغلال تعادل غانا وموزمبيق.

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