نتائج آخر 5 مباريات بين الجزائر وموريتانيا في جميع المسابقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

يواجه منتخب الجزائر نظيره موريتانيا، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وترجح آخر 5 مباريات بين الفريقين، كفة منتخب الجزائر على نظيره موريتانيا، إذ خسرت موريتانيا 4 مباريات من آخر خمس مباريات، لكن اللقاء الأخير بينهما انتهى بالتعادل السلبي، وكانت مباراة ودية في ديسمبر 2022.

وحقق منتخب الجزائر الفوز في مباراتين برباعية، الأولى في 1995 وانتهت بنتيجة 4-0، الثانية في 2021 وانتهت بنتيجة 4-1.

ويحتل منتخب الجزائر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 2 نقاط، فيما يتذيل منتخب موريتانيا ترتيب المجموعة، دون نقاط.

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