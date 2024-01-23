طبيب المنتخب: تفاجئنا من إعلان كلوب المبكر لإصابة صلاح والأمر أحزنه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي بـ منتخب مصر أن إعلان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، المبكر قبل مباراة كاب فيردي في أمم أفريقيا لم يكن متفقا عليه.



أضاف أبوالعلا في تصريحات تلفزيونية: إعلان كلوب عودة صلاح وضعكم في موقف حرج؟ بالتأكيد، لأن هذا لم يكن متفقًا عليه، وبالتأكيد هذا الأمر أحزن اللاعب.



وتابع: محمد صلاح يحاول أن يكون جاهزًا في أسرع وقت لكي يتواجد مع المنتخب الوطني.

وواصل: إصابة محمد صلاح عبارة عن شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، قمنا بدورنا على أعلى مستوى ولا أنتظر طبيب في نادٍ أخر يقول لي ماذا أفعل.

وواصل: لدينا إمكانيات جيدة جدًا، لكن نحن سنسافر بعد يومين إلى بلد آخر، والإمكانيات هناك ليست كبيرة.

وصعد منتخب مصر إلى دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية، بعد التعادل مع كاب فيردي بهدفين لكلاهما، ليتأهل الفراعنة وصيفا برصيد 3 نقاط، بعد تحقيق ثلاث تعادلات من ضمنهم غانا، وموزمبيق.

وينتظر الفراعنة مواجهة صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة، والتي تضم المغرب، والكونغو الديموقراطية، وتنزانيا، وزامبيا.

