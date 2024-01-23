مصطفى محمد ينجو من البطاقة الصفراء بعد احتفاله بخلع القميص.. وهذا موقف "الكاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

سجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر الثاني، مساء أمس، في مباراة كوت ديفوار التي انتهت بالتعادل 2-2، واحتفل الأول بالهدف عن طريق خلع القميص والتوجه نحو المدرجات.

ولم يلتقى مصطفى محمد بطاقة صفراء بعد احتفاله بخلع القميص، وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، إذ ذكر أن ثنائي مصر عمر مرموش ومحمد عبد المنعم حصلا على بطاقة صفراء فقط.

وتنص لائحة الاتحاد الإفريقية لكرة القدم "كاف"، على إسقاط البطاقات الصفراء في دور المجموعات، بالتأهل إلى دور الـ16.

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