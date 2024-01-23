كيف تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بسبب ركنية أوفوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب التعادل مع الرأس الأخضر 2-2 في الجولة الثالثة، مساء أمس، لكن تأهل المنتخب كان بمساعدة نظيره موزمبيق، الذي تعادل مع غانا في الوقت بدلا من الضائع.

في مباراة موزمبيق وغانا، تعرض الغاني ريتشارد أوفوري لانتقادات شديدة بعد خطأه الذي كلف منتخب غانا نقطتين، إذ كانت نتيجة المباراة 2-1 وفي الوقت القاتل سدد لاعب موزمبيقي برأسه وكانت في طريقها للخروج لتحتسب ركلة مرمى، لكن قرر أوفوري أن يلمس الكرة وتحتسب ركلة ركنية قبل أقل من ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

وتعادل رينيلدو ماندافا لموزمبيق من هذه الركنية التي نتجت بسبب خطأ أوفوري، إذ صعد إلى أعلى منطقة الجزاء وسجل الهدف الثاني، وبهذا التعادل أصبح رصيد غانا نقطتين، بفارق نقطة وحيدة عن منتخب مصر، الذي تأهل كثاني المجموعة.

وانتقد المشجعون أوفوري حارس مرمى غانا بعد نهاية المباراة، إذ كتب أحد مشجعي منتخب غانا: "أوفوري أسوأ حارس مرمى يجب أن تمتلكه دولة كرة قدم عظيمة، أهدر النقاط الثلاث بسبب عدم التركيز".

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