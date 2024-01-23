لقاء دور الـ16.. تاريخ مواجهات مصر مع فرق المجموعة السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب التعادل مع الرأس الأخضر مساء أمس 2-2، وتعادل منتخب غانا مع موزمبيق 2-2.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب الرأس الأخضر في المركز الأول برصيد 7 نقاط.

ويواجه منتخب مصر، الذي تأهل كثاني المجموعة، ثاني الممجموعة السادسة التي تضم، المغرب، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، زامبيا.

وجاء ترتيب المجموعة السادسة قبل المباراة الأخيرة كالآتي:

1. المغرب، 4 نقاط

2. الكونغو الديمقراطية، 2 نقاط

3. زامبيا، 2 نقاط

4. تنزانيا، 1 نقاط

وواجه منتخب مصر نظيره المغربي في 15 مباراة، فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر مثلهم، فيما التقى منتخب الكونغو الديمقراطية في 8 مباريات، فاز في 6 وتعادل في مباراتين ولم يخسر.

وبالنسبة لمواجهات مصر وزامبيا، التقى المنتخبان في 18 مباراة، فاز منتخب مصر في 11 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات، فيما لعب منتخب الفراعنة مع تنزانيا 7 مباريات، فاز في جميعها.

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