سيدات سلة الأهلي يهزمن مصر للتأهل في بطولة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على فريق مصر للتأمين بنتيجة 82-59، في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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قدمت سيدات الأهلي عرضًا قويًّا وفرضن سيطرتهن على مجريات المباراة، بفضل خبرات اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني، بقيادة طارق خيري المدير الفني للفريق.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 28-19، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 45-32.

وفرض الأهلي سيطرته على الفترة الثالثة، التي انتهت بتقدم الفريق بنتيجة 70-45، ثم حسم الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 82-59.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على الجزيرة ‏بنتيجة 90-69 ضمن منافسات بطولة الدوري.

