بونجاح يقود تشكيل الجزائر لمواجهة موريتانيا في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام المنتخب الموريتاني في المباراة المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

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يخوض منتخب الجزائر المباراة بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: انتوني ماندريا.

خط الدفاع: آيت نوري – عيسى ماندي – توجاي – يوسف عطال.

خط الوسط: زروقي – بوضاوي – عوار.

خط الهجوم: وناس – بغداد بونجاح – عمورة.



ترتيب المجموعة الرابعة

بوركينا فاسو 4 نقاط.

أنجولا 4 نقاط.

الجزائر نقطتين.

موريتانيا بدون نقاط.