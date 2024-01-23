سلة الزمالك يفوز على الجزيره فى دوري السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن مباريات الجوله الرابعه

الثلاثاء 23/يناير/2024 - 10:26 م 1/23/2024 10:26:40 PM

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على الجزيرة بنتيجة 76/72 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بنادي الزمالك، ضمن الجولة الثالثة لمباريات دوري السوبر.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

17/14

38/32

54/51

76/72

وتواجد في المباراة كل من، رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وطارق السعيد رئيس جهاز قطاع كرة السلة لدعم ومؤازرة الفريق في المباراة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم الجمعة المقبل على صالة الأخير بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة دوري السوبر.

يقود الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من، وائل بدر مديراً فنياً ومحمد السحرتي مدرباً عاماً ، ومحمد سعيد معد بدني، ومصطفى محسن مديراً إدارياً ، وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.