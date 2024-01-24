طريق مصر.. تحديد أول مواجهتين في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2023

تحدد أطراف أول مواجهتين في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعدما اقتربت منافسات دور المجموعات من الانتهاء.

وستكون أول مواجهة في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بين منتخبي الكاميرون ونيجيريا في لقاء ناري.

وكان منتخب الكاميرون قد تأهل إلى دور ثمن النهائي، برصيد 4 نقاط كثاني المجموعة الثالثة، بعد الفوز على جامبيا بثلاثية مقابل هدفين.

وتأهل منتخب نيجيريا، في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

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ومن المقرر أن يلعب منتخب الكاميرون ضد نيجيريا، في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، يوم السبت الموافق 27 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما ستكون المواجهة الثانية في دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بين منتخبي غينيا وغينيا الاستوائية.

ونجح منتخب غينيا الاستوائية في التأهل إلى دور الـ16، كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما حسمت غينيا تأهلها من المجموعة الثالثة في المركز الثالث بـ4 نقاط.

وستقام مباراة غينيا الاستوائية ضد غينيا، يوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

والجدير بالذكر أنه في حال تخطى منتخب مصر دور الـ16، سيلعب مع الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا.