الجزائر تسقط أمام موريتانيا بهدف نظيف وتودع بطولة أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - سقط منتخب الجزائر الأول لكرة القدم في فخ الهزيمة أمام نظيره منتخب موريتانيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار .

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وجاء هدف الفوز الوحيد لمنتخب موريتانيا عن طريق يالي ديلاهي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء وسط ذهول من جانب لاعبي المنتخب الجزائري لتسكن الشباك في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

وبهذة النتيجة يتوقف المنتخب الجزائري عند المركز الرابع برصيد نقطتين فقط ليودع رسميًا بطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما يأتي منتخب موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثالث نقاط لتصعد إلى دور الـ16 كأفضل تالت.



خاض المنتخب الجزائري المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال، محمد أمين توجاي، عيسى ماندي، رايان آيت نوري

خط الوسط: رامز زروقي، هشام بوداوي، حسام عوار

خط الهجوم: آدم وناس، محمد الأمين عمورة، بغداد بونجاح

دكة البدلاء ..رياض محرز ، مصطفى زغبة، فارس شعيبي، رايس مبولحي، زين الدين بلعبيد، أحمد توبة، سفيان فيجولي، ياسر لعروسي، إسلام سليماني، نبيل بن طالب، يوسف بلايلي، وكيفن فان دين كيرخوف.

فيما لعب موريتانيا بتشكيل مكون من..

حراسة : بوبكر نياسي.

في خط الدفاع: إبراهيما كيتا – يالي ديلاهي – لامين با – خادم دياو.

في خط الوسط: عمري جاساما – إدريسا – ثيام – بودا موحسن.

في خط الهجوم: سيدي بونا عمار – سليماني أني – أبو بكاري كويتا.