موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يخوض فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مباراة حاسمة أمام نظيره فولهام، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365” موعد مباراة ليفربول ضد فولهام، والتي يبحث خلالها الريدز عن خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان ليفربول قد حقق الفوز على حساب نظيره فولهام، في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام

ويلعب ليفربول ضد فولهام، اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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وستقام مباراة الريدز ضد فولهام، على ملعب كرافن كوتيج، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل أحداث مباراة ليفربول ضد فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية، عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

الوسط: إليوت، ماك أليستر، جرافنبرخ.

الهجوم: جاكبو، ديوجو جوتا، داروين نونيز.