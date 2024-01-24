تغطية اليوم الحادي عشر: منتخب عربي يودع البطولة.. أخبار ونتائج كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- وائل توفيق:

تغطية: محمد خيري- هند عواد- محمد القرش:

تتواصل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، لليوم الحادي عشر، حيث تقام مباراتين في السابعة مساء، جامبيا والكاميرون، وغينيا والسنغال، وفي العاشرة مساء، تقام مبارتي، موريتانيا والجزائر، وأنجولا وبوركينا فاسو، وحرصًا على موافاتكم بتغطية وافية للبطولة يوميًا، نستعرض لكم أبرز الإحصائيات والتقارير والأخبار والذكريات، من خلال هذه الروابط التي نحدثها على مدار اليوم..

رسميا.. منتخب غانا يودع كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي

ودع منتخب غانا بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول منتخب إفريقي يحقق العلامة الكاملة

فاز منتخب السنغال على نظيره غينيا بنتيجة 2-0، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رسميًا.. محمد الشناوي خارج بطولة أفريقيا بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي، خروج الحارس محمد الشناوي، من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بخلع في الكتف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لقاء دور الـ16.. تاريخ مواجهات مصر مع فرق المجموعة السادسة

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب التعادل مع الرأس الأخضر مساء أمس 2-2، وتعادل منتخب غانا مع موزمبيق 2-2.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

منتخب الجزائر يسقط أمام موريتانيا ويغادر كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات

فاز منتخب موريتانيا على نظيره الجزائر بنتيجة 1-0، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أنجولا تفوز على بوركينا فاسو بثنائية بكأس الأمم الإفريقية

حقق منتخب أنجولا الفوز على بوركينا فاسو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الجزائر تودع".. المنتخبات المتأهلة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية

حقق منتخب أنجولا الفوز على بوركينا فاسو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"على نفس الملعب".. الكاميرون تواجه نيجيريا على خطى مباراة منذ 40 عاما

يلتقي العملاقان نيجيريا والكاميرون في دور الـ16، يوم السبت المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، على ملعب "فيليكس أوفويه".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الجزائر تودع".. المنتخبات المتأهلة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية

حقق منتخب أنجولا الفوز على بوركينا فاسو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

منافس مصر.. المواعيد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

تختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار حاليا، حيث تقام أربعة مباريات، حيث يواجه تونس منتخب جنوب أفريقيا، بينما يلتقي منتخب مالي نظيره نامبيا، ويلعب منتخب المغرب مع زامبيا، والكونغو الديمقراطية مع تنزانيا. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"صدام العمالقة".. أول مباراة يتم تحديدها في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

فاز منتخب الكاميرون على نظيره جامبييا بنتيجة 3-2، اليوم الثلاثاء، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتأهل إلى دور الـ16 كثاني المجموعة الثالثة... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"لقاء درامي".. تعرف على ثاني مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

خسر منتخب غينيا من نظيره السنغال بنتيجة 0-2، اليوم الثلاثاء، ليستقر رصيده عند 4 نقاط ويتأهل إلى دور الـ16 ضمن منتخبات "أفضل توالت".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لقاء دور الـ16.. تاريخ مواجهات مصر مع فرق المجموعة السادسة

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب التعادل مع الرأس الأخضر مساء أمس 2-2، وتعادل منتخب غانا مع موزمبيق 2-2.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

كيف تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بسبب ركنية أوفوري؟

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب التعادل مع الرأس الأخضر 2-2 في الجولة الثالثة، مساء أمس، لكن تأهل المنتخب كان بمساعدة نظيره موزمبيق، الذي تعادل مع غانا في الوقت بدلا من الضائع.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

كم عدد الرئات لديه؟.. وأريده في أرسنال".. ماذا قالت الجماهير الأجنبية

أشادت الجماهير الأجنبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأداء إمام عاشور لاعب منتخب مصر، في مباراة الرأس الأخضر مساء أمس، والتي انتهت بالتعادل 2-2.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصطفى محمد ينجو من البطاقة الصفراء بعد احتفاله بخلع القميص..

سجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر الثاني، مساء أمس، في مباراة كوت ديفوار التي انتهت بالتعادل 2-2، واحتفل الأول بالهدف عن طريق خلع القميص والتوجه نحو المدرجات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وفقا للائحة.. مصير رباعي منتخب مصر من الإنذارات في دور المجموعات

اختتم منتخب مصر مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بالتعادل مساء أمس مع الرأس الأخضر 2-2.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

نتائج آخر 5 مباريات بين الجزائر وموريتانيا في جميع المسابقات

يواجه منتخب الجزائر نظيره موريتانيا، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رقم سلبي تاريخي لموريتانيا في كأس الأمم الإفريقية

يبحث منتخب موريتانيا عن الفوز الأول له في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة الجزائر في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات النسخة الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

كمبيوتر أوبتا للإحصائيات يتوقع نتيجة الجزائر وموريتانيا

يخوض منتخب الجزائر لقاء حاسم، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس الأمم الأفريقية

يستعد المنتخب المغربي لملاقاة نظيره منتخب زامبيا غداً، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار. اضغط للتفاصيل

تاريخ مواجهات الجزائر ضد موريتانيا قبل لقائهما اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب موريتانيا في مباراة حاسمة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " السلام" بمدينة بواكي الإيفوارية، في إطار مباريات الجولة الختامية ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.اضغط للتفاصيل

محمد الشناوي يسافر إلى ألمانيا للعلاج

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، سفر الحارس محمد الشناوي إلى ألمانيا بعد تعرضه للإصابة في المباراة الماضية مع الرأس الأخضر وعدم مشاركته في المباريات المقبلة. اضغط للتفاصيل

رغم التأهل إلى الدور المقبل.. رقم سلبي للمنتخب المصري في أمم أفريقيا2023

نجح المنتخب المصري في التأهل إلى دور ال 16 من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، كوصيف للمجموعة الثانية، والتي ضمت بجانب منتخب "الفراعنة" كلا من " الرأس الأخضر، غانا، موزمبيق. اضغط للتفاصيل

ودع البطولة.. اتحاد الكرة يعلن في بيان عاجل تفاصيل إصابة الشناوي والتنسيق مع الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي، خروج الحارس محمد الشناوي، من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بخلع في الكتف. اضغط للتفاصيل

"عشان خاطري أنسوا الأهلي والزمالك".. ميدو يوجه رسالة قوية لهؤلاء بسبب المنتخب

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق رسالة للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل نسيان تشجيع الأهلي والزمالك خلال فترة الحالية وتشجيع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية. اضغط للتفاصيل

"يحتاج تدخل جراحي".. مصدر يفجر مفاجأة بشأن إصابة الشناوي وعودته للقاهرة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، مفاجأة بشأن إصابة الحارس محمد الشناوي، التي تعرض لها أمس خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في مواجهة كاب فيردي ببطولة كأس الأمم الأفريقية. اضغط للتفاصيل

كلوب أحرجنا.. أول تعليق من طبيب المنتخب على إصابة صلاح

كشف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، تفاصيل إصابة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والتي تعرض لها مع المنتخب الوطني، في مواجهة غانا قبل الماضية في بطولة كأس الأمم الأفريقية. اضغط للتفاصيل

أول تحرك من الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي

كشف مصدر مطلع تواصل الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي، مع محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر بعد تعرضه للإصابة خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في مواجهة الأمس مع الرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الأفريقية. اضغط للتفاصيل

"كلام حجازي قطعني".. وائل جمعة يفتح النار على فيتوريا

فتح وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق، النار على البرتغالي روي فيتوريا بسبب أداء منتخب مصر في مواجهة الرأس الأخضر الماضية. اضغط للتفاصيل

كمبيوتر أوبتا للإحصائيات يتوقع نتيجة أنجولا وبوركينافاسو

يلتقي اليوم الثلاثاء، منتخب بوركينا فاسو مع نظيره أنجولا في الجولة الختامية من بطولة كأس الأمم الأفريقية. اضغط للتفاصيل