مباريات اليوم الأربعاء 24 يناير بأمم أفريقيا والدوريات الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء إقامة عدد من المواجهات المثيرة على صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية فعالياتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، وعلى صعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.





وتأتي مواجهات كأس الأمم الأفريقية اليوم بمواعيدها على النحو الآتي..

جنوب أفريقيا أمام تونس السابعة مساء.

نامبيا أمام مالي في التوقيت ذاته.

زامبيا في مواجهة المغرب العاشرة مساء.

تنزانيا أمام جمهورية الكونغو في التوقيت ذاته.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية .. فولهام أمام ليفربول في العاشرة مساءً.

كأس ملك أسبانيا .. ريال مايوركا أمام جيرونا في الثامنة والنصف مساءً، أتليتك بلباو وبرشلونة في العاشرة والنصف مساءً.

وفي الدوري الألماني .. بايرن ميونيخ أمام يونين برلين في التاسعة والنصف مساءً.

مصر في أمم أفريقيا ..

وتقام مواجهة المنتخب الوطني ، في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية ، مساء يوم الأحد المقبل، مع وصيف ترتيب المجموعة السادسة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، مذاعًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري لفعاليات البطولة في مصر ومنطة الشرق الأوسط.

وتأتي القائمة النهائية التي يخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، على النحو الآتي:

محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.