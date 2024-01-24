ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت تويتر.. مشاهدة مباراة العراق وفيتنام اليوم بث مباشر في مجموعات كأس آسيا

يلا شوت تويتر .. مشاهدة مباراة العراق وفيتنام اليوم بث مباشر في مجموعات كأس آسيا ، ويخوض منتخب أسود الرافدين، اليوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2024، مباراة هامة ضد منتخب التنين الذهبي، والتي يسعى خلالها لتأكيد أحقيته في صدارة مجموعته في بطولة كأس آسيا 2023، فأين يمكنكم مشاهدة مباراة العراق وفيتنام، وما القنوات الناقلة لها، وما تاريخ لقاءات المنتخبين؟

مشاهدة مباراة العراق وفيتنام

يمكنكم مشاهدة مباراة العراق وفيتنام على قناة beIN ASIAN CUP 1 بتعليق حسن العيدروس، وقناة SSC1 HD بتعليق عبد الله الحربي.

وفي حالة أن كنت في العراق، يمكنك مشاهدة مباراة العراق وفيتنام بشكل مجاني من خلال القناة الرابعة الرياضية العراقية، بتعليق مناف الحميداوي وسالم السالمي.

كما ستكون مشاهدة مباراة العراق وفيتنام مُتاحة أيضاً على قناة الكأس Extra 1 بتعليق خالد الحدي، وقناة أبوظبي الرياضية 1 بتعليق أحمد الحامد، بالإضافة إلى تطبيق "شاهد VIP".

أما بالنسبة لمشاهدة مباراة العراق وإندونيسيا على القنوات الأجنبية فيمكنكم ذلك من خلال القنوات التالية:

قناة Spor Smart HD

قناة Sport TV2 PortugalbeIN

قناة beIN ASIAN CUP 3

أما إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة العراق وفيتنام من أرض الملعب، فإنها ستجري على أرضية استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في تمام الساعة 14:30 بتوقيت كل من مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

تاريخ لقاءات العراق وفيتنام

خلال تاريخ اللقاءات بينهما، لعب منتخبا العراق وفيتنام 5 مرات سابقة وجميعها مباريات رسمية، 2 منها في بطولة كأس آسيا، و3 في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

حقق أسود الرافدين الفوز في 4 مناسبات، بينما سيطر التعادل على لقاء وحيد فقط، دون تحقيق أي فوز من قبل المنتخب الفيتنامي.

أول لقاءات العراق وفيتنام كان في عام 2007، وتحديداً في بطولة كأس آسيا التي حققها أسود الرافدين حينها، وكانت فيتنام إحدى محطات المنتخب العراقي للوصول إلى النهائي، وذلك عندما التقيا بالدور ربع النهائي، وفازت الأسود وقتها بهدفين نظيفين سجلهما الأسطورة العراقية يونس محمود.

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ثاني اللقاءات كان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، اللقاء جرى في عام 2015، في التصفيات الثانية، وانتهى بالتعادل بهدف لكل منتخب.

أما اللقاء الثالث، فكان في مرحلة الإياب وقد جرت في عام 2016، وحقق أسود الرافدين الفوز بهدف نظيف.

اللقاء الرابع كان في بطولة آسيا 2019، والتي جرت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحقق العراق فوزاً في اللحظات الأخيرة من المباراة بنتيجة 3-2، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات.

أما اللقاء الخامس والأخير فجرى مؤخراً في تصفيات كأس العالم 2026، وحقق أسود الرافدين الفوز بهدف نظيف.

ويحتل منتخب العراق حالياً المركز الأول برصيد 6 نقاط في مجموعته التي تضم إلى جانبه أيضاً كلاً من اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

وكان العراق قد حقق فوزاً مثيراً على نظيره الإندونيسي في أولى مبارياته بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد أحمد بن علي المونديالي.

كما حقق مفاجأة من العيار الثقيل في المباراة الثانية بالفوز على منتخب اليابان بنتيجة 2-1.

في حين يحتل منتخبا اليابان وإندونيسيا المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منها، وأخيراً فيتنام بدون أي رصيد من النقاط.

وتعتبر لعبه العراق وفيتنام هامة للغاية لأسود الرافدين، لاسيما وأنها ستكون مفتاح تصدر المجموعة وبالتالي مواجهة منتخبات أقل قوة في الدور المقبل.

ترتيب مجموعة العراق قبل نهاية الجولة الأخيرة

المركز المنتخب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط 1 العراق 2 0 0 5 2 +3 6 2 اليابان 1 0 1 5 4 +1 3 3 إندونيسيا 1 0 1 2 3 -1 3 4 فيتنام 0 0 2 2 5 -3 0

يذكر أن فريق اليابان يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع أربعة ألقاب (1992، 2000، 2004، 2011)، بفارق لقب واحد أمام منتخبي السعودية وإيران.

بينما يبحث منتخب العراق عن اللقب الثاني له في بطولة القارة الصفراء، بعد فوزه بنسخة عام 2007.

ما المنتخبات التي يُتوقع أن يلعب معها العراق في الدور الثاني من بطولة آسيا؟

بعد انتهاء لعبه العراق وفيتنام، وفي حال احتلال منتخب أسود الرافدين المركز الأول في مجموعته، فإنه سينتظر في الدور الـ16 ثالث إحدى المجموعتين E-F، والذي قد تحتله منتخبات البحرين أو الأردن أو عُمان أو تايلاند.

أما في حال احتلال أسود الرافدين المركز الثاني في المجموعة، فإنه سيلاقي أول المجموعة E، والذي سيكون على الأغلب منتخب كوريا الجنوبية، إلّا في حال أحدث منتخبا الأردن أو البحرين مفاجأة.

تشكيلة العراق في كأس آسيا

حراسة المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب.

الدفاع: ريبين سولاقا، فرانس ضياء، سعد ناطق، علي عدنان، حسين علي، ألان محيي الدين، ميرخاس دوسكي، زيد تحسين، أحمد يحيى.

الوسط: أمير العماري، أحمد علي، علي جاسم، منتظر ماجد، أسامة الرشيد، زيدان إقبال، دانيلو السعيد، إبراهيم بايش، بشار رسن، يوسف الأمين.

الهجوم: مهند علي، علي الحمادي، أيمن حسين.

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ومن المنتظر أن تشهد بطولة القارة الأكبر في العالم، منافسة شرسة بين منتخبات شرق القارة وغربها، لا سيما أن الأرقام متقاربة حالياً بعدد الألقاب، 7 لشرق آسيا، و9 لمنتخبات غرب القارة.

ومن بين منتخبات شرق آسيا يُعتبر منتخب اليابان صاحب الرقم القياسي بالتتويج (4 مرات)، المرشح الأبرز لحصد اللقب، لا سيما بعد المستويات الكبيرة التي قدمها، سواء في كأس العالم الماضية 2022، أو في تصفيات كأس العالم 2026، أو حتى في المباريات الودية.

فالمنتخب الياباني استطاع الوصول إلى المونديال الأخير، بعد أن تصدر مجموعته في المونديال بالفوز على منتخبات كبيرة؛ مثل إسبانيا وألمانيا، قبل أن يخرج من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام كرواتيا وصيفة العالم مرتين، كما كرر فوزه على ألمانيا في مباراة ودية بعد المونديال بأربعة أهداف.

بينما بدأ محاربو الساموراي مشوارهم الآسيوي للتأهل إلى كأس العالم القادمة 2026 بقوة، بالفوز على ميانمار وسوريا بالنتيجة ذاتها 5-0.

أما منتخب كوريا الجنوبية فهو أيضاً أحد المرشحين للفوز ببطولة كأس آسيا في قطر، لا سيما أن لقب هذه البطولة قد غاب طويلاً عن الشمشون الذي فاز باللقب في أول نسختين فقط، وغاب عن التتويج منذ 64 عاماً تحديداً منذ عام 1960.

فيما يتوقع أن يكون منتخب أستراليا صاحب لقب نسخة 2015 أحد المرشحين أيضاً للفوز بالبطولة.

أما بالنسبة لمنتخبات غرب آسيا، فيعتبر منتخب إيران الفائز بالبطولة 3 مرات متتالية، آخرها في عام 1976، أحد المرشحين البارزين للتتويج، لا سيما أن المنتخب يمتلك جيلاً ذهبياً بقيادة مهدي طارمي وسيردار أزمون.

أما بالنسبة لبطل النسخة السابقة ومستضيف البطولة، منتخب قطر، فإنه مرشح أيضاً رغم النتائج العادية التي حققها مؤخراً، لا سيما أن العنابي يسعى للحفاظ على لقبه متحفزاً بجماهيره التي ستقف خلفه.

أما منتخب السعودية، الذي حقق الكأس 3 مرات، فيعتبر أيضاً من المنافسين الشرسين على اللقب، لا سيما أنه يملك جيلاً مميزاً استطاع التألق في كأس العالم الأخيرة.