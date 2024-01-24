العراق بالعلامة الكاملة في دور المجموعات بكأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب العراق في تحقيق الانتصار على فيتنام بثلاث أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من كأس آسيا، على ملعب جاسم بن حمد.

أحرز بوي هوانج من الهدف الأول لصالح منتخب فيتنام بالدقيقة 42، قبل أن ينجح ريبين سولاقا لاعب العراق في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 47.

وسجل أيمن حسين مهاجم العراق ثاني الأهداف في الدقيقة 73، قبل أن يضيف هاي هدف التعادل لصالح فيتنام في الدقيقة الاولى من الوقت الإضافي.

وقبل لحظات من نهاية اللقاء، نجح أيمن حسين من تسجيل هدف العراق الثالث في الدقيقة الثانية عشر من الوقت الإضافي عبر ركلة جزاء.

رفع منتخب العراق رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بالعلامة الكاملة، فيما خرجت فيتنام من كأس آسيا بعدما تذيلت المجموعة دون نقاط.

وبهذا الانتصار رفع العراق رصيده إلى 9 نقاط متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة، وودعت فيتنام البطولة دون أي نقطة.

