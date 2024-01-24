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كأس آسيا .. اليابان تفوز على أندونيسيا وتتأهل إلى ثمن النهائي

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ياسر رشاد - القاهرة - تمكن منتخب اليابان من تحقيق انتصارًا هامًا على نظيره إندونيسيا، بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما عصر اليوم الأربعاء على ملعب ستاد الثمامة ، لحساب منافسات  الجولة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023.
 

بتلك النتيجة ، ارتفع رصيد منتخب اليابان  للنقطة السادسة في المركز الثاني بالمجموعة بينما تأهل منتخب العراق عن الصدارة ، ليحسم الثنائي يتأهلهما لثمن نهائي البطولة.

مصر في أمم أفريقيا ..

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني مساء يوم الأحد المقبل في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية  ، متصدر المجموعة السادسة في مواجهة أمام المغرب محتملة ، لحساب ثمن نهائي المنافسات.
وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس البطولة بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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