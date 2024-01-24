مشاهد من أمم أفريقيا| منتخبات تفاجئ الجميع بكاتبة التاريخ.. وصدمة عربية وفضيحة للأفيال

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية، أحداثا مثيرة خلال الأيام الماضية على رأسها منتخبات نجحت في كتابة أسمها في التاريخ مثل غينيا الإستوائية التي نجحت في الصعود متصدرا لمجموعته والتي ضمت كوت ديفوار البلد المستضيف للبطولة، ونيجيريا، وغينيا بيساو، وسط فضيحة للأفيال بعد سقوطها برباعية مذلة أمام غينيا الإستوائية.





غينيا الإستوائية تكتب التاريخ وفضيحة للأفيال:

تعادل منتخب غينيا الإستوائية مع نيجيريا أحد أقوى المرشحين للبطولة، قبل أن تدك شباك جارتها غينيا بيساو برباعية مقابل هدفين، ثم الانتصار على صاحب الأرض برباعية مذلة وسط جماهيره لتسقط الأفيال للمباراة الثانية على التوالي وتأزم موقفها.

حسرة الأفيال

الأكثر تسجيلا:

يعد منتخب غينيا الإستوائية الأكثر تسجيلا للأهداف في دور المجموعات بمجموعة 9 أهداف خلفه السنغال بـ 8 أهداف، وكاب فيردي بـ 7 أهداف.



هداف درجة ثالثة:

إنسوي

ويأتي إيميليو إنسوي مهاجم غينيا الإستوائية في صدارة هدافي البطولة الأفريقية برصيد 5 أهداف بعد تسجله هاتريك في غينيا بيساو، ليكون اللاعب الوحيد الذي سجل 3 أهداف في مباراة واحدة بالنسخة الحالية.

الأمر نفسه مشابه لـ منتخب كاب فيردي الذي يعد أحد مفاجأت البطولة بعد نجاحه في الصعود متصدرا المجموعة الثانية والتي ضمت مصر، بعد الإنتصار على غانا، وموزمبيق، والتعادل مع مصر.



مصطفى محمد يفلت من الإنذار:

فلت مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر بعد تسجيله هدف الفراعنة الثاني في شباك كاب فيردي بالوقت القاتل من الحصول على بطاقة صفراء، بعد خلعه للقميص احتفالا بالهدف الذي ساهم في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأفريقية، ولم يمنحه الحكم التشادي إنذار.

مصطفى محمد

سقوط العرب ومفاجأة موريتانية:

شهدت كأس الأمم الأفريقية نتائج ضعيفة للمنتخبات العربية في النسخة الحالية على رأسها سقوط تونس، وإقصاء الجزائر من البطولة.

ودع منتخب الجزائر بطولة أمم أفريقيا، بعد خسارة مفاجئة أمام موريتانيا، والتعادل مع أنجولا وبوركينا فاسو في مفاجأة كبرى.

وتعادل منتخب مصر بصعوبة مع موزمبيق وكاب فيردي، وسقطت تونس أمام نامبيا، ولم يحقق أي منتخب عربي الأنتصار خلال الجولة الأولى والثانية سوى منتخب المغرب أمام تنزانيا.

فيما نجح منتخب موريتانيا رغم خسارته في أول مباراتين أمام أنجولا وبوركينا فاسو، في كتابة التاريخ بعد التأهل إلى دور الـ 16 لأول مرة في تاريخ مشاركته، بعد الانتصار على الجزائر بهدف نظيف.