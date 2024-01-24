لعنة البطل تلاحق المنتخب الجزائري

ياسر رشاد - القاهرة - دخل المنتخب الجزائري سجل الكأس الأفريقية، التاريخ ولكن من الباب الخلفي، بعد هزيمته الصادمة أمام منتخب موريتانيا، في المباراة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وفشل منتخب "الخضر" في الفوز أمام موريتانيا، بهدف واحد دون رد يوم أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ولم تستطيع الجزائر في الاحتفاظ بالأمل الأخير للتأهل لدور الـ 16، حيث تجمد رصيده عند نقطتين فقط، بينما نجح المرابطون، في التأهل من المجموعة الرابعة بـ 3 نقاط.

المنتخب الجزائري يفشل في تخطي دور المجموعات

وفي تاريخ محاربو الصحراء، لم يسبق لهم الخروج من المنافسات من دور المجموعات، بكأس أمم أفريقيا مرتين متتاليتين، وتٌعد هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

في نسختها السابقة لعام 2021، خرج من مرحلة المجموعات بسبب التعادل مع سيراليون بدون أهداف، والخسارة أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 0-1 ومنتخب كوت ديفوار بنتيجة 1-3.

وفي النسخة الحالية، تعادل 1-1 أمام أنغولا و2-2 أمام بوركينا فاسو، بعدها تعرض للهزيمة من موريتانيا بنتيجة 0-1.

ما يثير الاهتمام هو أن هذه هي المرة الأولى، التي تفوز فيها موريتانيا في تاريخ كأس أمم أفريقيا، وهي أيضًا المرة الأولى التي تتأهل فيها إلى دور الـ 16 في "الكان".

لعنة حامل اللقب

انتزع المنتخب الجزائري لقب بطولة أمم أفريقيا، للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه بنتيجة 1-0، على المنتخب السنغالي في نهائي النسخة التي أقيمت في مصر عام 2019.

لكن منذ ذلك الفوز، واجه المنتخب الجزائري لعنة في البطولة الأفريقية، يتمثل في خروجه مرتين على التوالي من دور المجموعات وعدم تحقيق أي انتصار.

ولعب منتخب الجزائر 6 مباريات في نسختين، ولم يحقق أي انتصار خلالها، وتعرض للهزيمة في 3 مباريات وتعادل في 3 أخرى.