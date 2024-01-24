ناقد رياضي: أداء مدرب منتخب مصر صدم الجميع

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناقد الرياضي شريف يسري، إنه يشعر بحالة من الصدمة بسبب أداء مدرب منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتخيل أن يسير أداء المنتخب بهذا الشكل في بطولة الأمم الإفريقية، حيث لا يوجد فكر في إدارة المباريات بشكل كامل.

وتابع "يسري"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مدرب المنتخب لم يقم بإنزال اللاعب مروان عطية، رغم تحقيقه أرقام عظيمة، معقبًا: "مروان عطية لم يكن يشارك في المباريات، وهذا دليل على أن المدرب يعيش حالة من التوهان".

وأضاف أن مروان عطية قام بإعداد 61 تمريرة في المباراة الأخيرة منهم 59 تمريرة صحيحة بنسبة 97%، وهو الأفضل في المباراة على الإطلاق، كما قام بتمريرات طويلة صحيحة بنسبة 100%، ولم يخسر الكرة إطلاقًا في المباراة، متابعًا: "لما يكون في لاعب بيلعب بهذا الأداء ولا يشارك في المباريات السابقة، فهذا دليل على أن مدرب المنتخب مُغيب".