نادٍ غير متوقع يقترب من التعاقد مع بنزيما

كشفت تقارير صحفية، عن نادي مفاجأة يقترب من التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، نجم فريق الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب بنزيما في الرحيل عن صفوف الاتحاد السعودي، بعدما قضى نصف موسم فقط، عقب انضمامه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وطبقًا لـ صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن هناك 3 أندية تتفاوض مع كريم بنزيما للعودة إلى أوروبا مرة أخرى، بعد رغبته في الرحيل عن اتحاد جدة.

اقرأ أيضًا.. كيروش يقترب من خلافة بلماضي في منتخب الجزائر

وأوضحت الصحيفة أن النجم الفرنسي، ارتبط بالعديد من الأندية الأوروبية، مثل آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولمبيك ليون الفرنسي، فريق كريم بنزيما السابق الذي رحل عنه في 2009، يعد الأقرب للظفر بخدمات نجم الاتحاد السعودي.

وأفادت الصحيفة، بأن بنزيما مقتنع بأن ما سيكسبه في أوروبا سيكون جزءًا صغيرًا مما يتخلى عنه من راتبه مع اتحاد جدة، حيث تعد الأمور المالية عائق في عودته إلى ليون، ولكن رغبة اللاعب تقربه من الفريق الفرنسي.