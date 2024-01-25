ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 بعد نهاية الدور الأول

أسدل الستار على مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار وتم تحديد الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.

شهد دور المجموعات من أمم أفريقيا العديد من المفاجآت غير المتوقعة، كان أبرزها خروج الجزائر وغانا مبكراً.

ونجح منتخب مصر في حسم بطاقة التأهل إلى الدور القادم كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ 7 نقاط.

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ترتيب مجموعات أمم أفريقيا

المجموعة الأولى

1- غينيا الاستوائية – 7 نقاط.

2- نيجيريا – 7.

3-كوت ديفوار – 3.

4-غينيا بيساو – بدون نقاط.

المجموعة الثانية

1-الرأس الأخضر – 7 نقاط.

2-مصر – 3.

3-غانا – 2.

4- موزمبيق – 2.

المجموعة الثالثة

1- السنغال – 9 نقاط.

2- الكاميرون – 4.

3- غينيا – 4.

4- جامبيا – 0.

المجموعة الرابعة

1- أنجولا – 7 نقاط.

2- بوركينا فاسو – 4.

3- موريتانيا – 3.

4- الجزائر – 2.

المجموعة الخامسة

1- مالي – 5 نقاط.

2- جنوب أفريقيا -4.

3- ناميبيا– 4.

4- تونس – 2.

المجموعة السادسة

1- المغرب – 7 نقاط.

2- الكونغو الديمقراطية -3.

3-زامبيا -2.

4- تنزانيا – 2.