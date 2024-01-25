الاهلي يفاضل بين ثلاثي لتعويض محمد الشناوي.. صفقة جديدة في يناير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطة الاهلي في الميركاتو الشتوي الجاري لتعويض غياب محمد الشناوي في الفترة القادمة.

تعرض محمد الشناوي للإصابة في مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام الرأس الأخضر في ختام مجموعات كأس أمم أفريقيا.

أثبتت الفحوصات إصابة الشناوي بخلع في الكتف، وغيابه لمدة طويلة قد تصل إلى 3 أشهر.

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وقال شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: “الاهلي يبحث عن حارس مرمى لاستعارته حتى نهاية الموسم الجاري”.

وتابع: “طلب الاهلي ضم محمد بسام حارس مرمى سيراميكا، وافق سيراميكا ولكن طلب ضم مصطفى شوبير وهو ما رفضته إدارة المارد الأحمر”.

واضاف: “عرض جهاز الكرة عودة علي لطفي إلى الاهلين أما بالنسبة عن الحديث المتداول بخصوص محمد أبو جبل، فإن الاهلي لم بتفاوض معه بشكل رسمي ولكنه لا يزال في الصورة”.

وواصل: “طلب نادي البنك الاهلي هو الاخر استعارة مصفطفى شوبير، ومن المتوقع ان تحسم إدارة الفريق الأحمر موقفها خلال الفترة القادمة”.