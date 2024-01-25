"ليس لدينا رغبة في التخلي عنه".. مالك نادي نانت يشيد بأداء مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أبدى فالديمار كيتا مالك نادي نانت الفرنسي، عن أداء مصطفى محمد لاعب الفريق مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال كيتا خلال تصريحات للقناة الأولى المصرية: "سعيد جدا وفخور بمستوى مصطفى محمد مع منتخب مصر وسعيد كذلك بدوره في تأهل بلاده، في بدايته معنا عانى من بعض الصعوبات في التأقلم لكنه تغلب على ذلك في فترة قصيرة وهو لاعب يتحلى بخطورة شديدة في منطقة الجزاء".

وأضاف: "شخصية مصطفى ساعدته على التطور في نانت، متأثرين جدا بغياب مصطفى محمد وهذا أمر طبيعي، رغبتنا هي استمرار مصطفى معنا ويستمر في التطور".

وواصل: "ولو جاء لي اتصالات من أجل ضم مصطفى محمد لن أرد على تلك الاتصالات بسبب رغبتنا في بقاء مصطفى محمد وليس لدينا الرغبة في أن نتخلى عنه، مصر بها لاعبين على مستوى عالي ولدينا الرغبة في ضم المزيد من اللاعبين المصريين لأننا في الأساس نحب مصر والثقافة المصرية والحضارة".

وأكمل: "سنكون سعداء لو جاءت لمصطفى محمد الدعوة للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في الأولمبياد التي ستقام في باريس سيكون شيء مميز بالطبع، بيع مصطفى مصطفى لباريس؟ هذا الأمر خارج النقاش في الوقت الحالي لدينا مشروع للمنافسة على المستوى المميز ولدينا لاعبين ينفذون ذلك".

واختتم: "نريد أن نستمر في مشروعنا وإذا كان هناك فرصة لتطور اللاعب في نادي أعلى من نانت سوف نساعده لأن ذلك فرصة عظيمة بالنسبة له، ليكوك كان لاعب أسطوري بالنسبة لي كانت لديه جودة على مستوى الخط الأمامي ومصطفى محمد لديه نفس القدرة على التسجيل من أي مكان داخل منطقة الجزاء".

وأحرز مصطفى محمد 3 أهداف مع منتخب مصر في مباريات دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، وساهم في تأهل الفراعنة إلى دور الـ16.

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