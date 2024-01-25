كيروش على أعتاب تدريب منتحب الجزائر بعد وداع كأس أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن دخول اسم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر وقطر دائرة اهتمامات الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتدريب محاربي الصحراء.

وودع منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي بطولة كأس أمم أفريقيا من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام موريتانيا بهدف دون رد.

وأعلن اتحاد الكرة الجزائري في الساعات الأخيرة رحيل جمال بلماضي عن تدريب محاربي الصحراء عقب فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

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وبحسب ما أكدته شبكة “Africa Soccer” فإن بعض المصادر الصحفية الجزائرية فإن الاتحاد الجزائري في مفاوضات قوية مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب منتخب الجزائر في الفترة المقبلة.

وستصبح هذه التجربة الثالثة للمدرب البرتغالي حال توليه المهمة الفنية لمنتخب الجزائر داخل القارة الأفريقية بعد تدريبه لمنتخبي مصر وجنوب إفريقيا.