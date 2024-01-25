تعرف على جميع مواجهات دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية بالمواعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت دبفوار، تمكن 16 منتخب من حجز مقاعدهم، في دور ال 16 من البطولة، وهم: " مصر، المغرب، كوت ديفوار، السنغال، نيجيريا، مالي، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، الكاميرون، غينيا، غينيا الاستوائية، أنجولا، الكونغو الديمقراطية وناميبيا، بالإضافة إلى موريتانيا".

وإليكم جميع مواعيد مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار:

يلتقي منتخب أنجولا نظيره ناميبيا يوم السبت المقبل الموافق 27 يناير الجاري، على استاد " السلام"، وفي اليوم نفسه تقام واحدة من أقوى مباريات دور ال 16 بالبطولة، والتي تجمع بين نيجيريا والكاميرون، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب" فيليكس أفوي بوانيي".

ويشهد اليوم الثاني من دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا مباراتين: الأولى تجمع بين غينيا الاستوائية وغينيا يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً، والمباراة الثانية في اليوم ذاته، والتي تجمع بين مصر والكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " لوران بوكو".

وتقام مباريات اليوم الثالث من الدور ربع النهائي من البطولة، يوم الإثنين 29 يناير الجاري، والتي تشهد مباراتين، الأولى تجمع بين منتخبي موريتانيا وكاب فيردي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب " فيليكس أفوي بوانيي"، والثانية بين السنغال وكوت ديفوار، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب " تشارلس كونان باني".

وتختتم مباريات دور ال 16 من بطولة أمم أفريقيا يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير بمواجهتين، الأولى تجمع بين مالي ضد بوركينا فاسو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " أمادو جون كوليبالي"، أما المباراة الثانية فتجمع بين المغرب وجنوب أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على استاد " لوران بوكو".

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