تاريخ مواجهات مالي ضد بوركينا فاسو قبل لقائهما بدور ال 16 في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب المالي لملاقاة نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 يناير، في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ونجح المنتخب المغربي من احتلال صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالبطولة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، فيما جاء منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.

وهذه هي المواجهة رقم 8 التي تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في 7 مباريات من قبل ما بين ودية ورسمية.

تمكن المنتخب المالي من تحقيق الفوز في 6 مباريات، ولم يتمكن منتخب بوركينا فاسو من تحقيق الفوز في أي مباراة على منتخب مالي، وحسم التعادل مباراة واحدة بين المنتخبين.

وسجل لاعبو المنتخب المالي 12 هدفاً في شباك منتخب جنوب أفريقيا، فيما تلقت شباكهم 5 أهداف فقط.

ويعد أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين معاً، من نصيب المنتخب المالي عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء ودي جمع بينهما عام 2015.

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