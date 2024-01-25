أول تعليق من محمد صلاح بعد مغادرة معسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد محمد صلاح لاعب منتخب مصر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا، أنه سيفعل أي شئ من أجل العودة في أسرع وقت للمشاركة مع منتخب مصر.

وكتب صلاح عبر "إكس": "بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه عشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البداية، وبرضة بحبها وبحب ناسها حاولوا أكتر (وضع رمز تعبيري يشير إلى الاستفزاز)".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية في مباراة غانا خلال الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

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