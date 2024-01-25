الأهلي يضم محمد هيثم مهاجم زد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عن التعاقد مع محمد هيثم، مهاجم فريق زد مواليد 2007، في إطار سياسة القطاع بضم الصاعدين المتميزين في سن مبكرة إلى فرق النادي وتكوين قاعدة من العناصر الواعدة لتدعيم الفريق الأول.

وقع اللاعب الذي يتمتع بقدرات فنية وبدنية عالية على عقود انضمامه للأهلي بحضور أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، مدير التعاقدات، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، ونائبه محمد شوقي، ووكيل اللاعب ومسئولي نادي زد، الذين أبدوا تعاونًا كبيرًا لإتمام انتقال اللاعب.

وعبر محمد هيثم عن سعادته الكبيرة بالانضمام للأهلي، متعهداً ببذل أقصى ما لديه ليكون أحد الدعامات القوية للفريق الأول في المستقبل القريب.