مروان حمدي ينضم لصفوف بيراميدز.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز رسميًا تعاقده مع مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد مفاوضات ناجحة انتهت بحسم السماوي أولى صفقاته بالميركاتو.

ويسعى بيراميدز للوقوف على منصة التتويج بدعم صفوف الفريق، بلاعبين مميزين، بعدما أنهى عمرو بسيوني مدير التعاقدات إجراءات ضم مروان ليصبح لاعبا في صفوف نادي بيراميدز بداية من شهر يناير الجاري.

بدأ مروان حمدي مشواره بصفوف نادي القاهرة، بجانب ارتدائه قميص عدة أندية منها المقاصة ووادي دجلة والزمالك وسموحة والنادي المصري، قبل أن يستقر في صفوف نادي بيراميدز بداية من يناير الجاري.

ولعب مروان حمدي 12 مباراة بقميص المنتخب الوطني الأول حيث لعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم.