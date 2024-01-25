منتخب مصر يفوز على تونس ويحجز مقعدًا بنهائي أمم أفريقيا لليد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر لكرة اليد على نظيره التونسى بنتيجة 30 ـ 25 فى المباراة التى جمعت المنتخبين بالدور نصف النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

ونجح منتخب الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائى بعد انتهاء الشوط الأول بنتيجة 17 ـ 12 لصالح مصر فى مباراة شهدت تألق كريم هنداوى حارس المرمى، ومحمد سند ويحيى الدرع.

وينتظررجال اليد الفائز من لقاء الرأس الأخضر مع الجزائر لمقابلته السبت فى النهائى للمنافسة على حسم تذكرة الوصول لأولمبياد باريس.

وشهد الدور ربع النهائى في البطولة فوز منتخب مصر أول أمس الثلاثاء على نظيره أنجولا بنتيجة 37/25 ، بينما فاز منتخب تونس لكرة اليد على نظيره الغينى بنتيجة 37/24 بنفس الدور.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.