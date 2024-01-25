مدرب يد تونس: مصر كانت الأفضل والخسارة مستحقة

ياسر رشاد - القاهرة - علق باتريك فليب، مدرب منتخب تونس لكرة اليد، عن الخسارة التي تلقاها نسور قرطاج في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد أمام منتخب مصر.

وفاز منتخب مصر لكرة اليد على تونس بنتجة 30/25، اليوم الخميس، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال فليب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق لم يقدم الأداء المطلوب في مباراته أمام مصر خاصة في الشوط الأول من المواجهة".

وأضاف: "المنتخب المصري كان الأفضل ونجح في الفوز بالمباراة نتيجة خبرات لاعبيه وامتلاكه مجموعة من أبرز اللاعبين".

وأتم: "أشكر اللاعبين على أدائهم طوال مباريات البطولة، مواجهة مصر كانت صعبة للغاية خاصة في ظل الدعم الكبير للجماهير المصرية طوال المباراة".

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة الجزائر والرأس الأخضر لملاقاته في نهائي أفريقيا.