مدرب منتخب اليد: الجماهير كلمة السر وسلاح فتاك

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الاسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، على التأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على تونس في نصف النهائي.

وقال باستور في تصريحات بعد المباراة “الحضور الجماهيري الكبير كلمة السر وسلاحنا الفتاك واشكرهم و ننتظر مواصلة الدعم في النهائي يوم السبت المقبل”.

وأضاف “ فوزنا على تونس عن جدارة وقدمنا عرض قوي واللاعبين كانوا علي قدر المسئولية .. اشكرهم علي مجهودهم واشيد بما قدموه”.

يطمح رجال مصر لليد فى الوقوف على منصة التتويج للمرة التاسعة في تاريخ مشاركته بالامم الإفريقية بعد حصد اللقب 8 نسخ، فيما احتل الفراعنة وصافة البطولة عدد 6 مرات من قبل، وجاء في المركز الثالث مثلها.

وتعد تلك المشاركة بالنيبة للفراعنة هى الـ 24، ولم تشارك مصر فى أول نسختين عامى 1974 و1976.

واستطاع منتخب فراعنة اليد تحقيق الفوز على نظيره التونسى بنتيجة 30 ـ 25 فى المباراة التى جمعت المنتخبين بالدور نصف النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

ونجح منتخب الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائى بعد انتهاء الشوط الأول بنتيجة 17 ـ 12 لصالح مصر فى مباراة شهدت تألق كريم هنداوى حارس المرمى، ومحمد سند ويحيى الدرع.

وينتظررجال اليد الفائز من لقاء الرأس الأخضر مع الجزائر لمقابلته السبت فى النهائى للمنافسة على حسم تذكرة الوصول لأولمبياد باريس.