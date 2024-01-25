بعد انتهاء دور المجموعات.. تعرف على كل المتأهلين إلى دور ال 16 ببطولة أمم آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - اختتمت اليوم منافسات دور المجموعات ببطولة أمم آسيا 2024، والمقامة في دولة قطر.

وبعد منافسة قوية بين كل المنتخبات المشاركة في البطولة، ضمن 16 منتخب الصعود إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

وتأهل من المجموعة الأولى كلا من "قطر كمتصدر للمجموعة، طاجكيستان في المركز الثاني".

المجموعة الثانية: " أستراليا في المركز الأول، أوزبكستان في المركز الثاني، وصعد المنتخب السوري ضمن أفضل ثوالث".

المجموعة الثالثة: احتل منتخب إيران المركز الأول، وجاء منتخب الإمارات في المركز الثاني، وصعد منتخب فلسطين، في قائمة أفضل ثوالث".

المجموعة الرابعة: صعد منها كلا من "العراق مركز أول، اليابان مركز ثاني، والعراق من ضمن أفضل ثوالث".

المجموعة الخامسة: تمكن المنتخب البحريني من الصعود كمركز أول، فيما جاء منتخب كوريا الجنوبية كثاني المجموعة، وجاء منتخب الأردن ضمن أفضل ثوالث بالمجموعات".

المجموعة السادسة: "الأخضر السعودي مركز أول، والمنتخب التايلاندي في المركز الثاني".