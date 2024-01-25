ليس رينارد.. مدرب فرنسي يقترب من قيادة منتخب الجزائر

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب مدرب فرنسي من تولي القيادة الفنية لـ منتخب الجزائر خلفًا لـ جمال بلماضي الذي رحل عن تدريب محاربي الصحراء مؤخرًا.

وتقدم جمال بلماضي باستقالته من تدريب منتخب الجزائر بعد خروج محاربي الصحراء من الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بعد احتلال المركز الرابع بالمجموعة.

وأوضحت تقارير أن مسئولو اتحاد الكرة الجزائرى توصلوا إلى اتفاق مع الفرنسي باتريس بوميل لخلافة جمال بلماضى في قيادة محاربى الصحراء خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا – رسميًا.. بيراميدز يعلن تعاقده مع صفقة شتوية جديدة

وبحسب موقع “سبورت أفريكا نيوز” أن وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائرى لكرة القدم اتفق على كافة الرتوش والتفاصيل مع الفرنسي باتريس بوميل لتولى تدريب الخضر.

وأوضح التقرير أن المدرب الفرنسي سيصل خلال أيام لتوقيع العقود بشكل رسمي.

وتذيل منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الرابعة بعد خسارته أمس أمام موريتانيا بهدف دون رد في ختام الدور الأول للمسابقة المقامة حاليا في كوت ديفوار.