الأهلي يكشف تفاصيل عملية محمد الشناوي في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يكشف فيه تفاصيل العملية الجراحية التي أجراها محمد الشناوي في ألمانيا، بعد إصابته بخلع في الكتف بمباراة الرأس الأخضر الماضية.

وجاء بيان الأهلي كالتالي: "انتهى محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، قبل ساعات من عملية المنظار التي خضع لها اليوم في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلورين هاستر، والمتخصص في إصابات الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها الشناوي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية".

وأضاف: "حرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، بالتنسيق الكامل مع دكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، على الاطمئنان على نجاح العملية، والتحدث مع الطبيب الألماني وحارس الأهلي والمنتخب الذي شعر بالارتياح بعد العملية، خاصة بعدما تأكد أن فترة غيابه ثلاثة أشهر، يعود بعدها للمشاركة مع ناديه والمنتخب على كافة المستويات".

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