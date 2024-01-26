هيرفي رينارد دائرة المرشحين لتدريب الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن التعاقد مع مدرب جديد لخلافة جمال بلماضي بعد رحيله في الأيام الماضية على إثر الخروج المبكر لمحاربي الصحراء من أمم افريقيا.

وذكرت تقارير فرنسية أن هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب والسعودية السابق، أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الجزائر في المرحلة المقبلة.

ويرتبط هيرفي رينارد بعقد مع منتخب فرنسا للسيدات حتى أغسطس 2024، ويسعى للبقاء حتى أولمبياد باريس والالتزام بعقده.

ويتنافس مع الجزائر، منتخب كوت ديفوار لإقناع هيرفي رينارد بقبول المهمة الجديدة حيث أفادت تقارير أن الاتحاد الإيفواري تواصل مع نظيره الفرنسي للتعاقد مع رينارد على سبيل الإعارة لحين نهاية بطولة أمم إفريقيا والمقامة بكوت ديفوار.

وترغب كوت ديفوار في إتمام المفاوضات قبل مباراة الفريق أمام السنغال المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات دور الـ 16.