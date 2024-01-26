ميكايلا شيفرين تتعرّض لحادث قوي وخطير

الرياص - اسماء السيد - كورتينا دامبيتسو (إيطاليا) : تعرّضت نجمة التزلج الاميركية، ميكايلا شيفرين، متصدرة الترتيب العام لكأس العالم للسيدات، لحادث قويّ وخطير في سباق الانحدار الافتتاحي الجمعة في منتجع كورتينا دامبيتسو الايطالي.

وفقدت شيفرين، 28 عامًا، توازنها اثناء قفزها قبل واحدة من اصعب المنعطفات على مضمار ديلي توفاني الاولمبي، وانزلقت بكامل سرعتها نحو الشباك الجانبية.

وبقيت شيفرين مستلقية على الارض الى حين وصول الفريق الطبي، وبعد ذلك وقفت على قدميها لكن دون ان تحرك ساقها اليسرى.

وتوقف السباق لحوالى 20 دقيقة حيث أخرجت شيفرين من الحلبة من خلال مروحية.

وكانت شيفرين، بطلة العالم خمس مرات وصاحبة الرقم القياسي بـ 95 إنتصارا، تخوض سباق الانحدار الثاني لها هذا الموسم.

سبق لها ان فازت بسبع جولات من بطولة العالم هذا الموسم، بما فيما سباق المنحدر الاخير في سان موريتس في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وسيغيب صديق شيفرين، النروجي ألكسندر أموت كلده، عما تبقى من الموسم بعد تعرضه لحادث قويّ آخر في وينغن في وقت سابق من هذا الشهر.