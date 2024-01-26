تفاصيل أول ظهور للعامري فاروق داخل النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - توفي صباح اليوم الجمعة 26 يناير 2024، العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب إجراء عدة جراحات بعد الإصابة بنزيف في المخ، نوفمبر الماضي 2023.

وكان أول ظهور للعامري فاروق مع النادي الأهلي عام 1996، عندما دخل انتخابات النادي تحت السن ولم يوفق، التحق بعدها باللجنة الثقافية لمدة 4 سنوات.

وفي انتخابات الأهلي 2000، اختاره الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق، ليكون ضمن قائمته تحت السن للمرة الثانية، ليصبح أول عضو يخوض انتخابات تحت السن مرتين.

كما أنه العضو الوحيد الذي صعد من تحت السن إلى الكبار، عندما خاض انتخابات فوق السن ضمن قائمة حسن حمدي ونجح فيها، وحصل على ثاني أعلى أصوات واستمر منذ ذلك الحين حتى الآن في مجلس إدارة النادي الأهلي.

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