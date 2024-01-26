محمد عواد: الزمالك يمر بظروف صعبه

ياسر رشاد - القاهرة - بعد التأهل لنهائي كأس تحدي دبي

الجمعة 26/يناير/2024 - 07:46 م 1/26/2024 7:46:24 PM

وجه محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة لجماهير القلعة البيضاء بعد الفوز على الرجاء في نصف نهائي كأس تحدي دبي.

وقال الحارس في تصريحات عقب المباراة:" أهني الجماهير وأبارك لكابتن معتمد جمال المدير الفني الذي يتحمل الكثير من الضعوطات في الفترة الماضية".

وتابع قائلاً:" الفريق مر بظروف صعبة في الفترة الماضية، واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير في المرحلة المقبلة".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.